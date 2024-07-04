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Театр абсурда

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«Украина имеет право наносить удары». В США и НАТО потребовали снять все ограничения на атаки по России

«Украина имеет право наносить удары». В США и НАТО потребовали снять все ограничения на атаки по России

В США и НАТО потребовали снять все ограничения на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. С такой инициативой выступил ряд высокопоставленных западных чиновников в руководстве США и НАТО, включая уходящего в отставку генсека альянса Йенса Столтенберга.

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