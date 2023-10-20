В России утвердили список автомобилей для использования госслужащими

Минпромторг подготовил список автомобилей для использования госслужащими. В нем указаны российские бренды Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, УАЗ и китайская марка Haval, уточняется в сообщении министерства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии