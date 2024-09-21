После прибытия в Соединённые Штаты Америки глава киевского режима Владимир Зеленский планирует отправиться на экскурсию по заводскому комплексу, на котором создаются отправляемые Вооружённым силам его державы снаряды.
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