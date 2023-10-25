Ютландское сражение. Самая масштабная и грандиозная морская битва Первой мировой войны

Гибель немецкого броненосца «Поммерн» Во время Первой мировой войны государства противоборствующих сторон не щадили солдат – недаром современники называли эту войну бойней, а некоторые затяжные сражения – мясорубками.
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