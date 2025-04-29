Посевная кампания-2025 началась во всех районах Новосибирской области

Как прокомментировал заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов, в 2025 году прогнозируемая общая посевная площадь составляет 2 млн 344,1 тыcяч га.
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