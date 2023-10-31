Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Конгрессе США рассмотрят предоставление экстренной помощи Израилю на $14 млрд

В Конгрессе США рассмотрят предоставление экстренной помощи Израилю на $14 млрд

В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной поддержки в размере 14,3 млрд долларовю «Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели», - говорится в тексте документа, который был опубликован на официальном сайте нижней палаты американского парламента.

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