В Конгрессе США рассмотрят предоставление экстренной помощи Израилю на $14 млрд

В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной поддержки в размере 14,3 млрд долларовю «Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели», - говорится в тексте документа, который был опубликован на официальном сайте нижней палаты американского парламента.