Магнитный шторм на Первомай: двойной удар по метеозависимым 1 мая 2025

В четверг, 1 мая 2025 года, Земля окажется под двойным ударом солнечной активности. Две магнитные бури, следующие друг за другом, создадут напряжённую геомагнитную обстановку, способную повлиять на самочувствие миллионов людей.
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