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Медведев сделал заявление о мобилизации в России в 2026 году

Медведев сделал заявление о мобилизации в России в 2026 году

Каждый раз, когда в российском обществе возникает разговор о возможном изменении формата участия граждан в специальной военной операции, тема мобилизации становится одной из самых чувствительных.

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