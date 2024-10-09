09.10.24==Переславль-Залесский – город русских церквей, флота и легенд.

Переславль-Залесский находится от Москвы на расстоянии всего 140 км. Добраться можно за 2,5 часа на автомобиле – и вся красота, тишина и неспешный ритм провинции к вашим услугам, и бонусом закаты над Плещеевым озером.
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