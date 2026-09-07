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Спорт Уик-Энд

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«У «Зенита» нет командной игры, лидеры выглядят не лучшим образом…» Мнение Ледяхова

«У «Зенита» нет командной игры, лидеры выглядят не лучшим образом…» Мнение Ледяхова

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался по итогам матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

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