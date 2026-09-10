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ВЭФ-2026: Приморье заключило 43 соглашения на 44,5 млрд рублей

ВЭФ-2026: Приморье заключило 43 соглашения на 44,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября, ФедералПресс. С 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета прошел Восточный экономический форум – 2026.

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