В Петербурге продолжают отделочные работы на станции метро «Юго-Западная»

В центральном зале завершили облицовку стен мрамором Продолжаются отделочные работы на станции «Юго-Западная» строительства Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена, сообщили сегодня в телеграм-канале «Подземник».
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