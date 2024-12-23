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Петербургский дневник

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В Петербурге продолжают отделочные работы на станции метро «Юго-Западная»

В Петербурге продолжают отделочные работы на станции метро «Юго-Западная»

В центральном зале завершили облицовку стен мрамором Продолжаются отделочные работы на станции «Юго-Западная» строительства Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена, сообщили сегодня в телеграм-канале «Подземник».

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