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Крымская газета

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Как изменилась Евпатория за 10 лет

Как изменилась Евпатория за 10 лет

В ОБЪЕКТИВЕ ДЕТСТВО Всероссийская детская здравница, колоритный курорт… Евпатория знаменита ещё и благодаря уникальному туристическому маршруту «Малый Иерусалим», который занесён в Книгу рекордов Гиннесса: в 2017 году пешую экскурсию посетило 7 060 человек.

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