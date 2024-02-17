Как изменилась Евпатория за 10 лет

В ОБЪЕКТИВЕ ДЕТСТВО Всероссийская детская здравница, колоритный курорт… Евпатория знаменита ещё и благодаря уникальному туристическому маршруту «Малый Иерусалим», который занесён в Книгу рекордов Гиннесса: в 2017 году пешую экскурсию посетило 7 060 человек.