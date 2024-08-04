«Ловушка сработала, будут толпы пленных ВСУ»: Армия РФ поймала серьёзные силы врага в мышеловку: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 04.08.24 г.

«Ужасная мясорубка под Харьковом, десант ВСУ разнесли в полном составе «: ВС РФ готовят серьёзные события на Запорожском направлении: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, на 28.07.24 г.