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Киев захотел использовать Мединского для срыва переговоров

Киев захотел использовать Мединского для срыва переговоров

Киев захочет использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского на должность главы российской делегации в Стамбуле в качестве повода для срыва переговоров, а также для получения еще большей военной поддержки от стран Запада.

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