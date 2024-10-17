Автомобили изымают у должников по налогу на транспорт в Актау

Управление государственных доходов по городу Актау, совместно с акиматом и управлением полиции, провело рейдовое мероприятие по выявлению автовладельцев с задолженностью по транспортному налогу, сообщает пресс-служба акимата города.
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