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Автомобили изымают у должников по налогу на транспорт в Актау

Автомобили изымают у должников по налогу на транспорт в Актау

Управление государственных доходов по городу Актау, совместно с акиматом и управлением полиции, провело рейдовое мероприятие по выявлению автовладельцев с задолженностью по транспортному налогу, сообщает пресс-служба акимата города.

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