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Хабаровский край передал в Дебальцево в ДНР очередной гуманитарный груз

Хабаровский край передал в Дебальцево в ДНР очередной гуманитарный груз

В Хабаровском крае продолжается сбор гуманитарной помощи в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

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