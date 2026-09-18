👨👩👧👦 Мать-героиня из села Доброе Симферопольского района пришла на выборы с мужем и тремя детьми Многодетная мать Наталья Лукьянова пришла голосовать вместе с мужем, а также взяла с собой троих детей.
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