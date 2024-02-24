Украинским мужчинам больше не разрешается приближаться к границе с Румынией

Гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть мобилизованы для участия в войне, запрещено приближаться ближе чем на пять километров к границе с Румынией и Республикой Молдова, согласно приказу, подписанному главой Государственной пограничной службы в Черновицкой области, сообщает Agerpres.
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