Самолеты F-16, используемые ВСУ, полностью уступают российским истребителям, пишет infoBRICS. Кроме того, украинские пилоты мало что могут сделать, чтобы спастись от российских дальнобойных ракет или ЗРК С-400, особенно если те работают в тандеме с истребителями.