Юлия Колерт презентовала новый трек «Корабли»

Эта новая работа Юлии получила мощное роковое звучание. Как всегда, на первое место у автора вышла эмоциональная поэзия, в которую хочется вслушиваться: «Твои трёхпалубные корабли уже не достигнут земли – в обидах своих утонут» А в дополнение к тексту прилагается фактурный звук 12 живых гитар с драйвом яркого соло, плотный и объемный вокал, а после и прочтение припева голосом, как затишье перед выходом на высокие ноты, словно корабль, несущийся по штормящей воде, разрезающий гребни на тысячи солёных брызг.