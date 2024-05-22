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Юлия Колерт презентовала новый трек «Корабли»

Юлия Колерт презентовала новый трек «Корабли»

Эта новая работа Юлии получила мощное роковое звучание. Как всегда, на первое место у автора вышла эмоциональная поэзия, в которую хочется вслушиваться: «Твои трёхпалубные корабли уже не достигнут земли – в обидах своих утонут» А в дополнение к тексту прилагается фактурный звук 12 живых гитар с драйвом яркого соло, плотный и объемный вокал, а после и прочтение припева голосом, как затишье перед выходом на высокие ноты, словно корабль, несущийся по штормящей воде, разрезающий гребни на тысячи солёных брызг.

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