Что делать если Вы стали жертвой домашнего насилия.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года №122-3 ´Об основах деятельности по профилактике правонарушение´ насилие в семье - умышленные действия физического, психического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (ил .