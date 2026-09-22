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Новости Брянска

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В Брянской области 23 сентября пройдут дожди с грозами и сильным ветром

В Брянской области 23 сентября пройдут дожди с грозами и сильным ветром

Порывы ветра до 17 метров в секунду и грозы прогнозируют в Брянской области 23 сентября.По данным Брянского гидрометцентра, в среду, 23 сентября, на территории региона ожидаются сильные дожди с грозами.

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