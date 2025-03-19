Прогноз погоды в Крыму на 19 марта В Симферополе +4 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +5 и малооблачноВ Евпатории +6 и малооблачноВ Черноморском +4 и малооблачноВ Джанкое +7 и малооблачноВ Ялте +6 и малооблачноВ Алуште +7 и облачно с прояснениямиВ Керчи +4 и малооблачноВ Армянске.