Белорусский вариант: Кремль будет решать миграционную проблему по примеру Лукашенко

Иначе как объяснить сенсационные майские выступления Аксенова и Бастрыкина Напомним политический хит середины мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Силовая вертикаль Волгоградской области обрушилась после предсмертной записки фермера: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции – под удар попали начальник УМВД и его замы
- Как стать богатым на Руси? Нужно быть родственником губернатора. Или хотя бы его собакой
- "Едим русский хлеб и топчем ваши флаги": Семье приезжих не простили выходку на День Победы. Штраф в 3 млн таджиков не напугал
Свежие комментарии