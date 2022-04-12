Политика как она есть

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Корейцы и Байден

Корейцы и Байден

Добрый день, коллеги по тоталитарно-бронекопытной Родине. По правде сказать, последний вал событий несколько заслонил одну из моих любимых тем — а в ней, между прочим, за этот год произошел целый ряд знаковых изменений,которые стоило бы обсудить.

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