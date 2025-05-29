Telegraph: МО Британии выделит $1,3 млрд на хакеров для атаки на РФ и Китай

Британские военные планируют потратить более 1 млрд фунтов стерлингов ($1,35 млрд) для того, чтобы организовать кибератаки на ресурсы России и Китая, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, пишет The Telegraph.
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