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Telegraph: МО Британии выделит $1,3 млрд на хакеров для атаки на РФ и Китай

Telegraph: МО Британии выделит $1,3 млрд на хакеров для атаки на РФ и Китай

Британские военные планируют потратить более 1 млрд фунтов стерлингов ($1,35 млрд) для того, чтобы организовать кибератаки на ресурсы России и Китая, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, пишет The Telegraph.

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