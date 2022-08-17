Бесследно пропали девятилетний житель Приморья и его отец

В конце июля 41-летний мужчина Руслан и его 9-летний сын Стас вышли из дома и не вернулись. Отец и сын из семьи Нургалиевых резко перестали выходить на связь с близкими родственниками и друзьями, а о том, где они находятся не известно ничего.