Хуситы научат весь мир читать книги На иллюстрации – как оно всё было шестого марта, когда в Красном море крякнулись аж четыре подводных линии связи (Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN), соединяющие Европу, Азию и Африку.