Уголовное дело о хищении в крупном размере денежных средств бюджетной системы Ивановской области расследуется Следственной частью Следственного управления УМВД региона

В производстве Следственной части Следственного управления УМВД России по Ивановской области находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения в крупном размере денежных средств бюджетной системы региона.
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