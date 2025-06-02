Стало известно, для чего Киев массово атакует Россию перед переговорами

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своем телеграм-канале сообщил, что украинское военное командование предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения.
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