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stroim21

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Y-40: как устроен самый глубокий бассейн планеты и зачем туда спускаются астронавты

Y-40: как устроен самый глубокий бассейн планеты и зачем туда спускаются астронавты

Когда речь заходит о бассейнах, воображение обычно рисует стандартную картину: выложенная плиткой чаша, натянутые дорожки, запах хлорки и размеренное плавание от бортика к бортику.

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