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«ПСЖ» проиграл три матча подряд впервые с 2020 года

«ПСЖ» проиграл три матча подряд впервые с 2020 года

«Пари Сен-Жермен» потерпел третье поражение подряд. Команда Кристофа Гальтье уступила «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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