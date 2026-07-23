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Metro новости

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Как россиянам прожить на 300 тысяч: звёзды шоу-бизнеса отреагировали на заявление Лепса

Как россиянам прожить на 300 тысяч: звёзды шоу-бизнеса отреагировали на заявление Лепса

Обычное интервью певца Григория Лепса обернулось тем, что ему пришлось уточнять свои слова. Поводом для критики стало высказывание артиста о том, что большинство российских семей живут на 200–300 тысяч рублей в месяц и при этом "даже умудряются обеспечивать двоих детей".

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