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Политика как она есть

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Замглавы ЦРУ признал успехи сил РФ на красноармейском направлении

Замглавы ЦРУ признал успехи сил РФ на красноармейском направлении

Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, и допустил, что город будет освобожден войсками РФ.

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