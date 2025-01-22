Чем могут быть опасны увлажнители воздуха?

При несоблюдении правил эксплуатации увлажнители воздуха могут стать источником опасных инфекций. В отопительный сезон жители квартир и частных домов всё чаще прибегают к использованию увлажнителей воздуха.
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