Газманов, Ягудин и Загитова стали амбассадорами раздельного сбора отходов в России

Их участие подчеркивает важность единства всех граждан РФ в вопросах экологии Российский экологический оператор (РЭО) представил список известных российских деятелей, таких как Олег Газманов, Дмитрий Дюжев, Алексей Ягудин, Алина Загитова и других, которые названы амбассадорами раздельного сбора отходов в России, передает 360.