Два водителя погибли в ДТП с "Газелями" на Ставрополье

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Два человека погибли в ДТП в Ставропольском крае. На федеральной автодороге "Кавказ" столкнулись два автомобиля марки "Газель".
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