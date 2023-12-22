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МО России: ВДВ применяют БПЛА для доставки боеприпасов и провианта на передовую

МО России: ВДВ применяют БПЛА для доставки боеприпасов и провианта на передовую

Десантники из состава Южной группировки войск Вооружённых сил России начали использовать беспилотные летательные аппараты для доставки боеприпасов и провианта российским военнослужащим на наиболее опасные участки передовой.

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