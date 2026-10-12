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На «Ленфильме» откроется выставка «Шерлок Холмс! Ленфильм»

На «Ленфильме» откроется выставка «Шерлок Холмс! Ленфильм»

Посетителей ждет удивительное путешествие с нынешнего Каменноостровского проспекта, где расположился "Ленфильм", на ленинградский Кировский проспект, который благодаря таланту режиссера и его команды превратился в лондонскую Бейкер-стрит и частичку самой "английской" Англии в истории советского кинематографа.

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