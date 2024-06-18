Защитит русский флот и Крымский мост: интервью с создателем уникального дрон-вертолета Hunter

Директор КБ «Беспилотные вертолёты» Владимир Чудаков на XVII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024 в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве Реклама | TargetRTBВчера 3,4K прочитали Новейшая разработка — охотник за дронами Hunter — был представлен на московской международной выставке HeliRussia.
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