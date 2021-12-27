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Радукану стала лицом Vodafone. Это ее пятый крупный контракт после победы на US Open

Чемпионка US Open Эмма Радукану стала лицом оператора сотовой связи Vodafone. Британские медиа сообщают, что по контракту она будет получать три миллиона фунтов.

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