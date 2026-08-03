Воронежские полицейские и педагоги провели для подростков квест по борьбе с экстремизмом в Сети

На базе детского оздоровительного лагеря «Полёт» состоялось масштабное профилактическое мероприятие. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Воронежской области совместно со специалистами Центра детского отдыха «Перемена» организовали для подростков интерактивную игру-квест «Вместе остановим экстремизм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии