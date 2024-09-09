Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    почти как савейскиеМосква отбалансир...
  • Ингерман Ланская
    дааа подкачал путин - гулаг не создал, сотни тысяч не расстрелял, миллионы в лагерях не сгноил, голодоморы не устраив...Путин и Сталин......
  • Sobering
    Это Сталин умудрился перелопатить марксизм и использовать для созидания, вместо развала. Но увы. Троцкисты после смер...Удобненький Марксизм

Путин «похоронил» нынешнюю Украину: молчание президента оказалось страшнее слов

Путин «похоронил» нынешнюю Украину: молчание президента оказалось страшнее слов

  Отдельные доказательства того, что история развивается по спирали, можно было увидеть на прошедшей неделе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Умерла украина, как государство. Что осталось -Это задворки США. В наши окраины вползли америкосы.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх