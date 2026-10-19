История о пожилой паре, которую во время беспорядков оставили на улице почти без одежды, за считаные часы обросла взаимоисключающими версиями.
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