В лагере «Приозерный» полицейские Невьянска провели правовую лекцию для детей

В рамках ОПМ «Комендантский патруль» сотрудники ПДН посетили загородный лагерь «Приозерный». Инспекторы провели беседу о правах и обязанностях несовершеннолетних, напомнили о запрете нахождения в общественных местах без родителей с 22:00 до 06:00, разъяснили виды административной и уголовной ответственности за противоправные поступки, затронули тему безопасности и защиты от мошенников.