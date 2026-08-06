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Новости ТМ

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В лагере «Приозерный» полицейские Невьянска провели правовую лекцию для детей

В рамках ОПМ «Комендантский патруль» сотрудники ПДН посетили загородный лагерь «Приозерный». Инспекторы провели беседу о правах и обязанностях несовершеннолетних, напомнили о запрете нахождения в общественных местах без родителей с 22:00 до 06:00, разъяснили виды административной и уголовной ответственности за противоправные поступки, затронули тему безопасности и защиты от мошенников.

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