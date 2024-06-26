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Участники СВО могут пройти расширенное медицинское обследование в Нижегородском госпитале для ветеранов войн

Участники СВО могут пройти расширенное медицинское обследование в Нижегородском госпитале для ветеранов войн

Участники специальной войсковой операции (СВО) теперь могут пройти расширенное медицинское обследование в Нижегородском областном неврологическом госпитале ветеранов войн благодаря появлению современного медицинского оборудования общей стоимостью почти 16 миллионов рублей.

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