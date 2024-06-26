Участники СВО могут пройти расширенное медицинское обследование в Нижегородском госпитале для ветеранов войн

Участники специальной войсковой операции (СВО) теперь могут пройти расширенное медицинское обследование в Нижегородском областном неврологическом госпитале ветеранов войн благодаря появлению современного медицинского оборудования общей стоимостью почти 16 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии