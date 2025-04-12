«Не нарушали законов»: россиянин рассказал, за что его и других туристов арестовали в Тунисе

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме, рассказал «РИА Новости», что его вместе с другими туристами из его группы задержали за то, что у них на окне вместо занавески была картонка.
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