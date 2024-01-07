Папа римский поздравил с Рождеством православных христиан

Папа римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с Рождеством Христовым.«Сегодня религиозные общины Востока, следующие юлианскому календарю, празднуют святое Рождество», — цитирует РИА Новости его слова, сказанные в обращении к верующим из окна Апостольского дворца.