Фото: nmuofficial.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, утверждает, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершают акты насилия по отношению к выпускницам медицинских вузов Харькова.
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